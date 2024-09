Signa: Fressnapf-Gründer Toeller klagt Privatstiftung der Benkos

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Der Fressnapf-Gründer und Signa-Investor Torsten Toeller versucht, zumindest einen Teil des Geldes zurückzubekommen, das er in die mittlerweile insolvente Signa Gruppe von René Benko investiert hat. Toeller hat eine Klage gegen die Laura Privatstiftung eingebracht, die Benko mit seiner Mutter Ingeborg gegründet hat, berichtet das deutsche Nachrichtenmagazin "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe. Toellers Investmentfirma Fressnapf Luxembourg habe die von Benko zugesagte Option genützt, ihren Anteil von 4,5 Prozent an der Signa Holding zurückzugeben. Allerdings habe die Investmentfirma nie das Geld dafür erhalten, berichtet der "Spiegel". Die entsprechende Klage liegt demnach seit Anfang August beim Handelsgericht Wien. Informationen deuten darauf hin, dass Benko von Geldgeschenken seiner Mutter Ingeborg leben könnte. Seine Mutter, pensionierte Kindergärtnerin, ist Begünstigte zweier Privatstiftungen. Sie soll mit ihrem Sohn vor Monaten einen neuen Schenkungsvertrag aufgesetzt haben. Laut "Spiegel" ließ ein Anwalt der Laura Privatstiftung die Klage unkommentiert und äußerte sich auch nicht zum Schenkungsvertrag. Der Anwalt von René Benko gab auf schriftliche Anfrage der APA ebenfalls keinen Kommentar dazu ab.