Signa: Experte hält Insolvenz der Holding für wahrscheinlich

Auch am Tag nach der Entmachtung von Signa-Gründer Rene Benko durch die Investoren bleiben viele Fragen rund um den angeschlagenen Immobilien- und Handelskonzern offen. Wie berichtet, übt Sanierer Arndt Geiwitz die bisherigen Stimmrechte von Benko aus: Das rechtliche Konstrukt, das dahinter steht, bleibt unklar. Bis Ende November will Geiwitz Klarheit dahingehend schaffen, wie er sich die geplante Restrukturierung vorstellt. Das berichtet Ö1.

Der Signa-Konzern mit einer Bilanzsumme von zuletzt 27 Milliarden Euro bleibt undurchsichtig. Geiwitz, sein Team und zwei Anwaltskanzleien wollen die wichtigsten Immobilienbereiche unter die Lupe nehmen und Geschäftsaussichten, also Kaufinteressen prüfen. In Europa und im arabischen Raum würden Gespräche mit potenziellen Geldgebern geführt. Dazu kommen Verhandlungen mit finanzierenden Banken.

Banken schauen genau hin

Laut Radiobericht verdichten sich die unbestätigten Angaben, wonach Signa auf den Kernbereich Immobilien schrumpfen könnte: Im Einzelhandelsbereich, in dem es zuletzt Probleme gab, könnte es zu Trennungen kommen. Globus in der Schweiz und Galeria Karstadt Kaufhof in Deutschland könnten verkauft werden.

Der deutsche Handelsexperte Gerrit Heinemann hält eine Signa-Insolvenz für wahrscheinlich: Alle Signale deuteten darauf hin, dass es nicht nur Zahlungsschwierigkeiten gebe. Drängendste Aufgabe von Geiwitz sei, Transparenz zu schaffen und die Banken zu beruhigen. Ob das gelinge, sei fraglich. In den nächsten Wochen stünden etliche Refinanzierungen an, und die Banken seien von der deutschen Bankenaufsicht angewiesen worden, "genauer hinzuschauen, was offensichtlich in der Vergangenheit nicht der Fall war. Und da wage ich zu bezweifeln, dass die Banken sich einfach nur durch Schönreden hinhalten lassen."

Vieles sei bei dem Geflecht von rund 1000 Firmen unklar. Zwischen diesen Firmen würden auch Geschäfte laufen, und die gegenseitigen Haftungen seien nicht geklärt. Unklar ist laut Heinemann auch, wovon Benko sich eigentlich zurückziehe, da er ja kein offizielles Amt innegehabt habe. Laut "Presse" könnte Benko trotz fehlender operativer Funktion "faktischer Geschäftsführer" gewesen sein und somit auch haften.

