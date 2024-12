Signa Development wird in Konkurs geschickt

Der Treuhand-Sanierungsplan für die Signa Development ist gescheitert. Das Oberlandesgericht Wien (OLG) hatte den von den Gläubigern angenommenen Treuhand-Sanierungsplan nicht bestätigt. Dagegen waren die Signa Development und ein deutscher Insolvenzverwalter mehrerer Gläubiger vorgegangen und hatten sich per Revisionsrekurs an den Obersten Gerichtshof gewandt: Dem Rechtsmittel wird nicht Folge geleistet. Nun wird das Vermögen der Gesellschaft in einem Konkursverfahren vom Masseverwalter verwertet. Das Handelsgericht Wien wird der Gesellschaft zeitnah die Eigenverwaltung entziehen, wie am Montag bekannt wurde.

Finanzprokuratur-Präsident Wolfgang Peschorn, oberster Anwalt der Republik, erwartet sich mehr Transparenz bei der Abwicklung und bessere Aufarbeitung. Er hatte den Antrag beim OLG eingebracht.

Wie berichtet, war Ende Oktober bereits der Treuhand-Sanierungsplan für der Gewerbeimmobiliengesellschaft Signa Prime Selection gekippt worden.

