Signa Development verkauft Grundstücke an ÖBB

Die insolventen Signa-Gesellschaften Prime und Development gegen die Republik: Dieser Rechtsstreit dürfte noch mehrere Monate dauern. Inzwischen laufen die Insolvenzverfahren weiter, und der Verkaufsprozess bei den Immobilien bringt erste Abschlüsse, wodurch Erlöse in die Masse fließen.OÖN-Informationen zufolge haben die Signa Development und Insolvenzverwalterin Andrea Fruhstorfer Grundstücke an der Nordwestbahnstraße in Wien an die ÖBB verkauft.