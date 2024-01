Signa: Büroeinrichtung des Wiener Firmensitzes wird versteigert

Design-Barhocker, Design-Ledersofa, Design-Hocker: Die Ausstattung des Signa-Firmensitzes war aufwändig und selbst die Klopapierhalter hatten eine besondere Bronze-Optik. All das wird nun versteigert, mit Rufpreisen zwischen drei Euro für Schirmständer oder Kleiderbügel, bis hin zum Konferenztisch um 3000 Euro. Dieser aufwändig gestaltete "Präsidententisch" hat einen Durchmesser von mehr als acht Metern und bietet Platz für 20 Personen. Außerdem ist ein maßgefertigter Raumteiler in Marmorausführung unter den Posten, dessen Neupreis bei 60.000 Euro lag, wie die das Auktionshaus Aurena mitteilt. Der Rufpreis liegt bei 3000 Euro, Gebote gibt es noch keine.

Versteigert wird auch das Büro von Ex-Signa Manager Claus Stadler, die Ausstattung zahlreicher Arbeitsplätze und Aufenthaltsräume und drei E-Citybikes. Wer ein kleines Signa-"Andenken" möchte, kann auch Projektbroschüren oder 3D-Gebäudemodelle ersteigern. Die meisten Gebote gab es mit Stand Freitag Vormittag auf die Auszeichnung "European Real Estate Brand Awards 2020" (Rufpreis: zehn Euro, aktuelles Gebot: 40 Euro).

All diese Stücke, darunter auch der Raumteiler im Hintergrund, werden versteigert. Bild: aurena.at

In drei Online-Auktionen werden die Stücke an den Meistbietenden verkauft, die Zuschläge erfolgen am 19. Jänner beziehungsweise am 2. Februar. Dann können die erworbenen Gegenstände auch gleich mitgenommen werden. Eine Besichtigung ist vorab möglich, dazu muss man sich allerdings anmelden. Auf der Homepage des Auktionshauses finden sich alle Stücke samt Fotos und Beschreibung. Das Palais soll bis Anfang März 2024 geräumt sein, teilte das Auktionshaus Aurena in einer Aussendung mit.

Aber nicht nur die Inneneinrichtung des Palais Harrach wird abgestoßen: Es finden sich auch ein paar Besonderheiten im Fundus der Signa Holding, die jetzt ebenfalls zu Geld gemacht werden sollen, wie aus der Ediktsdatei hervorgeht. Etwa der Nachlass der österreichischen Schauspielerin Hedy Lamarr, nach der das geplante Luxus-Kaufhaus auf der Wiener Mariahilferstraße benannt werden sollte. Der Wert des Nachlasses wird mit 15.000 Euro beziffert. Und in Zürich hat der Sanierungsverwalter drei Uhren der Marke Omega Seamaster Diver im Wert von knapp 17.500 Euro gefunden, die ebenfalls feilgeboten werden. Auch das Anlage- und Umlaufvermögen der Signa Holding im Wiener Palais Ferstl sowie die Innsbrucker Zentrale und deren Einrichtung werden entweder versteigert, als Gesamtpaket oder in Teilpaketen verkauft.

Mit etwas Geduld eröffnen sich eventuell in nächster Zeit weitere Gelegenheiten, günstig einzukaufen oder zu ersteigern. Schließlich hat sich das Finanzamt für Benkos Villa wegen nicht bezahlter Umsatzsteuer ein Pfandrecht eintragen lassen. Und die Immobilie sowie deren Ausstattung haben es durchaus in sich. Die Villa mit 4.427 Quadratmetern Gebäudenutzfläche, rund 785 Quadratmetern Terrassen und knapp 100 Quadratmeter großem Pool hat - inklusive des Abrisses des alten Schlosshotels - rund 60 Millionen Euro gekostet. Die Villa verfügt über ein Heimkino, einen Panikraum und eine Tiefgarage mit rund einem Dutzend Stellplätzen. Sollten die Immobilie und das Inventar versteigert werden, kommen vom Heimkino unter anderem 28 LED-Panele unter den Hammer. Anschaffungspreis lag bei 270.000 Euro. Gutachter schätzen den Wert der Immobilie derzeit auf 86,6 Millionen Euro, berichtete die "Krone".

