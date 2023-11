Signa: Benko gibt Beirats-Vorsitz an Sanierungsexperten Geiwitz ab

"Dies ist in der derzeitigen Situation die beste Lösung für das Unternehmen, seine Partner, Investoren sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gilt nun, Vertrauen wiederherzustellen, dazu will ich meinen Beitrag leisten. Das Immobilienportfolio von Signa ist und bleibt einzigartig. Ich bin absolut sicher, dass das Unternehmen eine sehr gute Zukunft haben kann", wird Rene Benko in einer Aussendung der Signa-Gruppe zitiert. "Alle Stakeholder sind gefordert, Signa jetzt zu unterstützen. Ich bin dazu bereit."

Geiwitz übernimmt mit dem heutigen Tag von Benko. Zusätzlich wird der Sanierungsexperte auch Vorsitzender des Gesellschafter-Komitees der Signa. Die Familie Benko Privatstiftung bleibt größter Gesellschafter der Holding.

Geiwitz: "Signa braucht jetzt Ruhe und Ordnung. Wir werden diese wichtigen Aufgaben mit Bedacht und Vernunft angehen. Es gilt, langfristige Lösungen zu finden. Es ist daher verantwortungsvoll wie geboten, jetzt eine umfassende Konsolidierung für das Unternehmen einzuleiten.

Zuletzt hatten mehrere Investoren angesichts des wackelnden Firmenimperiums auf Benkos Rückzug gedrängt, vor allem Ex-Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner.

