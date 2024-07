Sigl verlässt überraschend KTM, Pierer holt Neumeister in Vorstand

Umbau im Management des Innviertler Motorradherstellers KTM und seiner Muttergesellschaft Pierer Mobility AG in Wels: Nach 14 Jahren Vorstandstätigkeiten in der Gruppe verlässt Finanzvorstand Viktor Sigl (50) das Unternehmen. Sein Vertrag wäre bis Ende 2027 gelaufen.



Sigls Vorstandsmandate seien „im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat beendet“ worden, teilte die börsennotierte Pierer Mobility am Donnerstagabend mit. Der Aufsichtsrat danke ihm „für sein langjähriges Engagement“. Die Trennung auf Managementebene erfolgte mit dem gestrigen Tag, Sigl wird zur Übergabe noch eine Zeit lang angestellt bleiben, wie es auf Anfrage hieß.



Der 67-jährige Konzernchef (CEO) Stefan Pierer übernimmt die Agenden von Sigl interimistisch. Außerdem hat der Aufsichtsrat beschlossen, Gottfried Neumeister (47) mit 1. September als Vorstandsmitglied der Pierer Mobility AG und der KTM AG zu bestellen. Er solle die CEO-Agenden, also Pierer, unterstützen. Neumeister war von März 2012 bis Juni 2023 in leitenden Positionen beim Caterer Do & Co tätig, unter anderem als Co-CEO. Zuvor hatte er gemeinsam mit Niki Lauda die Fluggesellschaft flyniki gegründet und war dort bis zum Verkauf an Air Berlin Geschäftsführer gewesen.

Gottfried Neumeister





Pierer und Sigl waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.



Dem Vernehmen nach könnte Pierer Neumeister geholt haben, um ihn als künftigen operativen Chef aufzubauen. Pierers Vertrag läuft bis Ende 2025. Im Zuge der Neuordnung dürften sich Sigl und Pierer geeinigt haben, die Zusammenarbeit zu beenden.

Stefan Pierer

