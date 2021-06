Siemens Oberösterreich: Kinast übergibt an Schallmeiner

Staffelübergabe bei Siemens in Oberösterreich. Nach zehn Jahren an der Spitze übergibt Josef Kinast mit 1. Juli an Günther Schallmeiner. Der gebürtige Altmünsterer Schallmeiner ist seit 2016 für den österreichweiten Vertrieb im Geschäftsbereich Digital Industries verantwortlich und wird die Niederlassungsleitung zusätzlich übernehmen.

Er wolle die Digitalisierung in Industrie, Gebäuden und Infrastruktur vorantreiben, sagt Schallmeiner, der auch die Fertigstellung des neuen Firmenstandorts "Techbase Linz" 2022 beschleunigen will, in dem alle Beschäftigten von Siemens Oberösterreich dann stationiert sein werden.

Schallmeiner wird in Oberösterreich für rund 700 Beschäftigte verantwortlich sein. Die restlichen rund 600 Mitarbeiter im Trafowerk und bei Trench gehören zu Siemens Energy, einem eigenen Unternehmen, das an der Börse notiert.

Der Mostviertler Kinast, der seit 40 Jahren Siemensianer ist und vor zehn Jahren die Leitung in Linz übernommen hat, hat unter anderem die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Oberösterreich massiv vorangetrieben und war über den Konzern hinaus unter anderem beim Ausbildungsmodell "Duale Akademie" engagiert.