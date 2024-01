Sieben Fragen und Antworten zum Börsespiel

"Der Bedarf an Finanzbildung ist größer denn je", sagt Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank (RLB) Oberösterreich. Anleger sollten einen kühlen Kopf bewahren und keine überhasteten Entscheidungen treffen. OÖNachrichten: Kriege, Rezession, hohe Inflation: Trotzdem waren die Börsen in den vergangenen Wochen in Jubelstimmung. Wie ist das zu erklären? Heinrich Schaller: An den Börsen geht es nicht zuletzt immer auch sehr stark um Erwartungen. Und die von Ihnen angesprochene