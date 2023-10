Shopping: Bunkerstimmung und toxischer Cocktail im Handel

LINZ. Die Österreicher sind nach wie vor im Krisenmodus und geben weniger Geld aus für Einkäufe aller Art. "Es herrscht Bunkerstimmung bei den Konsumenten", fasst der Handelsexperte und JKU-Professor Christoph Teller im OÖN-Gespräch die jüngste Analyse seines Instituts zusammen. 60 Prozent der Haushalte geben an, dass das verfügbare Budget für Einkäufe in den vergangenen drei Monaten geschrumpft ist. Im April 2023 waren 52 Prozent.

Die wichtigsten Gründe, warum die Österreicher mehr auf ihre Ausgaben achten, seien für 43 Prozent vor allem die Mehrausgaben für das Wohnen (Miete, Strom) sowie für 25 Prozent Verkehr (Tanken, Kfz). 14 Prozent haben generell weniger Einkommen zur Verfügung, und acht Prozent haben für Urlaub und Freizeit zuletzt mehr ausgegeben und müssen beim Shoppen nun sparen. Das trifft die Händler natürlich massiv. "Es ist ein toxischer Mix für den Handel", schildert Teller.

Auf der einen Seite bringen stark gestiegene Kosten die Händler unter Druck, auf der anderen Seite verkaufen sie weniger Waren, auch wenn die Umsätze nominell (wegen der Preisanpassungen) teilweise noch steigen. Besonders der Modehandel, der schon die Herbst/Winter-Mode in den Geschäften hat, bekomme es aktuell "kalt-warm", so der Handelsexperte. "Wer kauft bei mehr als 25 Grad einen Wintermantel?"

Der Krisenmodus habe sich in den Köpfen der Menschen, vor allem jener mit geringem Haushaltseinkommen, bereits verfestigt. "Die Branche des Einzelhandels spürt das am meisten." Viele Händler schreiben keine Gewinne mehr, die Pleitewelle rollt bereits. Kurzfristig können die Händler solche Krisen durchtauchen, doch "niemand kann ewig die Luft anhalten zum Durchtauchen". Doch ein Ende der Kaufzurückhaltung sei kurz- bzw. mittelfristig nicht in Sicht.

Der Onlinehandel stehe nicht viel besser da wie der stationäre, sagt Teller. In Wirklichkeit müsste der Einzelhandel jetzt in der Krise verstärkt in Werbung investieren, um zusätzliche Umsätze zu machen, was er aber oft nicht kann, weil er alles Geld zur Bewältigung der Fixkosten aufwenden muss. Der Einzelhandel versucht dennoch, mit Aktionsprodukten dem negativen Konsumklima entgegenzusteuern.

Und das aus gutem Grund, denn nach wie vor achten fast drei Viertel der Österreich beim Einkauf verstärkt auf Aktionen, wenngleich dieser Wert zum Vorquartal leicht rückläufig ist. Außerdem sei das ein zweischneidiges Schwert für Konsumenten und Händler. "Aktionitis ist wie schwere Drogen. Sie machen kurz high und langfristig alle krank."

(uru)

