Innviertler SGS kauft deutsche Firma

Die SGS Industrial Services GmbH mit Sitz in Dorf an der Pram (Bezirk Schärding) hat die Kurt Schumacher Industriemontagen GmbH in Neukirchen-Vluyn im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen übernommen. Über eine Kaufsumme wurde nichts bekannt gegeben.

SGS bietet international Industriemontage- und Projektdienstleistungen an und ist an 16 Standorten auf drei Kontinenten präsent. 800 Beschäftigte setzten im Vorjahr 140 Millionen Euro um, in Dorf an der Pram sind 120 Mitarbeiter beschäftigt. Kurt Schuhmacher hat im Vorjahr 15,1 Millionen Euro umgesetzt.

Mit dem Kauf stärke man die Präsenz im deutschen Wirtschaftsraum und erweitere die Marktposition in der mechanischen Montage und Instandhaltung, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Dadurch könne man Kunden noch flexibler und schneller bedienen, so SGS-Eigentümer Werner Griesmaier. 2019 hat das Unternehmen Bähr Anlagenbau in Düsseldorf übernommen, um die Leistungen im Bereich Elektromontage auszubauen.

