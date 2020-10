Die Zuckerrübenernte läuft auf Hochtouren. Die sogenannten Lademäuse halfen den Landwirten zuletzt in einigen Gebieten, die knappen Zeitfenster mit gutem Wetter zu nutzten, damit ohne Unterbrechung Rüben in die Werke nach Tulln und Leopoldsdorf geliefert werden können. Genau letzteres Werk der börsennotierten Agrana steht seit Wochen in den Schlagzeilen.