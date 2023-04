Semperit übernimmt Rico in Thalheim

Der Gummi- und Kautschukkonzern Semperit expandiert in Oberösterreich. Das börsennotierte Unternehmen erwirbt die Rico-Gruppe mit Sitz in Thalheim bei Wels. Der Kaufvertrag wurde am Montag unterschrieben, der Abschluss (Closing) wird für das dritte Quartal erwartet.

Rico produziert Silikonspritzguss-Werkzeuge und Flüssigsilikon-Komponenten beispielsweise für Mobilität, Elektrifizierung, Medizintechnik und Babyartikel. Die Gruppe wurde vor 29 Jahren gegründet, hat heute 500 Mitarbeiter und besteht aus fünf Firmen in Österreich, der Schweiz und den USA. Der Jahresumsatz betrug zuletzt 90 Millionen Euro.



Semperit bezahlt rund 200 Millionen Euro für die Übernahme des Unternehmens. „Rico ist ein sehr attraktives Unternehmen“, sagt Semperit-Vorstandschef Karl Haider. Der Wachstumskurs werde fortgesetzt, sowohl mit der laufenden Werkserweiterung in Thalheim als auch im Ausland. Die Eigenständigkeit der Rico Group wird in den operativen Bereichen beibehalten.



Noch-Eigentümer von Rico sind Alfred Griesbaum, Johannes Grabner und Gerhard Kornfelder. „Semperit ist Garant für Kontinuität und Wachstum“, sagt Griesbaum: Es sei ein "Unternehmen, das unser Geschäft versteht, das unsere oberösterreichischen Wurzeln schätzt und das aus eins und eins drei machen kann. "



Semperit erzeugt zum Beispiel Teile für Handläufe bei Rolltreppen und Förderbänder im Bergbau und setzte zuletzt 780 Millionen Euro um. Am Montag gab der Konzern auch die geplante Dividende für 2022 bekannt: insgesamt 4,50 Euro. Den Rico-Erwerb berücksichtigend, schlage der Semperit-Vorstand eine bedingte Zusatzdividende von 3,00 Euro pro Aktie vor. Diese kommt zusätzlich zu einer Basisdividende von 1,50 Euro je Aktie.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens