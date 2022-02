Semesterferien: "Wir haben noch Platz für Gäste"

Die Schneelage in den oberösterreichischen Skigebieten ist pünktlich zum Start der Semesterferien gut, bei der Stimmung der Hoteliers und Thermenbetreiber gibt es noch Luft nach oben: Denn ausgelastet ist kaum ein Betrieb: "2021 haben uns 50 Prozent der Gäste gefehlt, jetzt sind es bis zu 30 Prozent", sagt Helmut Holzinger, Geschäftsführer der Bergbahnen Hinterstoder-Wurzeralm. Allerdings blicken die Wirtschaftstreibenden auch optimistisch in die kommende Woche: Ab heute gilt in Hotels, Gastro und Seilbahnen wieder die 3G-Regel als Nachweis.

„Tschechen und Holländer zurück“

Dank der angekündigten Lockerungen im Nachbarland Tschechien kann sich die Tourismusregion Pyhrn-Priel über vermehrte Buchungen für die Semesterferien freuen.

Marie-Louise Schnurpfeil Bild: Markus Kohlmayr

„Wir sehen schon, dass die Tschechen und Niederländer wieder zurück sind“ sagte Marie-Louise Schnurpfeil, Geschäftsführerin der Tourismusregion. Die Touristen aus diesen Ländern zählen nach den Einheimischen zu den wichtigsten Kunden der Region. Für konkrete Einschätzungen sei es aber noch zu früh, hieß es.

Eurothermen: „Wetter spielt mit“

„Das Wetter spielt uns in die Karten“, sagte Patrick Hochhauser, Geschäftsführer der Eurothermen Resorts Oberösterreich. Der „merklich spürbare“ Schub durch die Lockerungen verstärke die Nachfrage.

Patrick Hochhauser Bild: Eurothermen

So hat man im Hotel Paradiso in Bad Schallerbach bereits mehr als 90 Prozent Auslastung. Auch in anderen Häusern füllen sich die Betten – aber mit deutlich geringerer Auslastung. Zimmer für die Hotels sowie für Tagesaufenthalte in der Therme sind online buchbar.

„Wir haben noch Platz für Gäste“

„Wir haben noch Platz für Gäste“, sagt Iris Gössweiner, Managerin des Hotels Sperlhof in Edlbach (Pyhrn-Priel-Region): Die Auslastung liege bei 50 Prozent. In einem normalen Jahr sei man in den Semesterferien fast ausgebucht gewesen.

Iris Gössweiner Bild: privat

„Wir sind nicht voll, aber man darf nicht jammern“, sagt sie. Auch von der ab heute, Samstag, geltenden 3G-Regel erhofft man sich im Sperlhof einen Schub.

„Ganz klassische Thermenzeit“

„Die Semesterferien sind ganz klassische Thermenzeit“, sagte Karl Berghammer, Geschäftsführer der Therme Geinberg. Gerade jetzt würden die Leute die Wärme schätzen, seit der Ankündigung der Lockerungen sogar noch mehr.

Geschäftsführer der Therme Geinberg Karl Berghammer Bild: Geinberg

Alle Angebote seien stark nachfragt. Für das Hotel bedeutet dies 70 Prozent Vorausbuchungen, bei den Tagesgästen sei man momentan bei 80 Prozent.

Bis zu 4500 Gäste an Spitzentagen

Mit bis zu 4500 Gästen rechnet Helmut Holzinger, Geschäftsführer der Bergbahnen Hinterstoder-Wurzeralm, an einem guten Tag in den Semesterferien: „Vor Ausbruch der Krise waren es bis zu 6000.“

Helmut Holzinger Bild: Volker Weihbold

Der Tagesgastanteil in der Region liegt bei rund 65 Prozent, viele der ausländischen Gäste fehlen: „Die meisten Gäste kommen aus Österreich, vor allem aus dem Zentralraum, zum Teil aus Niederösterreich.“ Einen Schub erhofft er sich von der 3G-Regel, die mit heute, Samstag, in den Seilbahnen gilt.

Gäste entscheiden sehr kurzfristig

„Viele Gäste sind kurz entschlossen und warten noch ab, wie das Wetter wird“, sagt Peter Gruber, Geschäftsführer des Inns Holz in Schöneben im Mühlviertel: Aufgrund von Omikron werde kurzfristig immer wieder storniert. 220 Betten hat Gruber zur Verfügung, derzeit liegt die Auslastung bei 80 Prozent.

Peter Gruber Bild: privat

Die Gäste kommen zu 90 Prozent aus Österreich: „Ein paar Tschechen sind da, die Urlauber aus Deutschland, für das Österreich immer noch Risikogebiet ist, fallen aus.“