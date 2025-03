Turbulenzen bei der "Agrar-Gemeinschaft Österreich" (AGÖ), der kammer- und regierungskritischen Bauernorganisation mit Sitz in Pöndorf: In zahlreichen Sprachnachrichten des WhatsApp-Kanals des Vereins mit rund 5400 aktiven Mitgliedern wird über Unregelmäßigkeiten diskutiert. Der AGÖ-Verkaufstag am 23. März wurde abgesagt.