"Selbst mit Förderungen sind nicht alle vermittelbar"

Mehr als 12.000 Personen waren im Juni in Oberösterreich langzeitbeschäftigungslos. Damit hat fast ein Drittel aller Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer seit mehr als einem Jahr keinen Beruf ausgeübt. Obwohl bundesweit viel Steuergeld zur Verfügung steht, um Arbeitslose wieder zu einem Job zu verhelfen, und es viele offene Stellen gibt, dürfe man nicht erwarten, dass diese Personen alle wieder Jobs bekommen werden, sagt Silvia Kunz. Sie ist Geschäftsführerin des FAB, des Vereins zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung, und also dafür verantwortlich, dass Menschen mit verschiedenen Handicaps wieder eine Arbeit finden.

Kunz sagt, man müsse der Tatsache ins Auge sehen, dass ein Teil der arbeitslosen Menschen "selbst mit allen Förderungen nicht in normalen Firmen unterzubringen sind". So habe zumindest die Hälfte der Langzeitarbeitslosen mehrere sogenannte Vermittlungshindernisse. Sie sind also zu alt und zu krank, um in Betrieben eine Jobchance zu haben.

"Bei der Intensität der Langzeitarbeitslosigkeit wäre es höchst an der Zeit, neue Konzepte zu versuchen", sagt Kunz. In Dänemark und Frankreich seien längst "social firms" gegründet worden, die gesellschaftlich wertvolle Tätigkeiten anbieten. Diese Firmen würden sich selbst tragen und könnten mit Mitarbeitern betrieben werden, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine dauerhafte Chance hätten.

Der Ausbau dieser Sozialbetriebe könnte etwa im Wiederaufbereitungsbereich erfolgen. Die FAB-Reno-Aktivitäten, wo etwa kaputte Waschmaschinen oder andere Elektrogeräte repariert oder wieder aufbereitet werden, sind dafür ein Beispiel.

Aktuell steige der Bedarf für gebrauchte PCs. "Wir können gar nicht genug Laptops wiederaufbereiten", sagt Kunz. Das ist ein Geschäftsfeld, das sie erweitern möchte. Doch dazu bräuchte es längerfristige Planungssicherheit. FAB führt seine Projekte im Auftrag des AMS durch. Die aktuellen großzügigen Arbeitsmarktbudgets sind befristet bis Ende 2022.

"Wenn wir neue Geschäftsbereiche erschließen, braucht es eine Anlaufphase über drei, vier Jahre", sagt Kunz. Im Sommer sollen am FAB-Standort in der Industriezeile in Linz in Kooperation mit einem Wiener Unternehmen zwei Aufbereitungsstraßen für Computer aufgebaut werden. (sib)