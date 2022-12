Nicht nur die Energieversorgungsunsicherheit und die Teuerungswelle machen den Unternehmen im Moment zu schaffen. "Fehlende oder wenig ambitionierte Klimaschutz-Maßnahmen schaden dem Wirtschaftsstandort Österreich zusätzlich", so die Umweltschutzorganisationen WWF und Global 2000 in einem gemeinsamen Appell an die Bundesregierung, der von 160 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 22 Milliarden Euro und 87.000 Beschäftigten mitgetragen wird.

Die Unternehmen, darunter der Lebensmittelhändler REWE, die Bankengruppe Erste Group, der Energieversorger Verbund sowie der Möbelkonzern Ikea, fordern einen verbindlichen Ausstiegspfad bei fossilen Energieträgern. Zudem verlangen die Unternehmen ein Energiesparprogramm sowie ein Klimaschutzgesetz für eine "krisensichere Energiezukunft" in der Aussendung.

Teure Abhängigkeit

"Wichtige Beschlüsse sind seit Jahren überfällig, damit Unternehmen effizient investieren und sich besser mit Marktrisiken auseinandersetzen können", so WWF-Sprecher Karl Schellmann in der gestrigen Aussendung. Weitere Untätigkeit würde zu teuren Abhängigkeiten von Öl und Gas führen.

