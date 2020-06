Segway stellt Mitte Juli seine Produktion ein

Der US-Hersteller von elektronischen Zweirädern, Segway, stellt Mitte Juli die Produktion ein, teilte das Unternehmen mit. Oberösterreichische Unternehmer, die diese Geräte für Touren anbieten, sind von diesem Schritt aber nicht beunruhigt. "Segways wird es noch lange geben", sagt Boris Greiner, der Segway-Touren in Steyr anbietet, im OÖN-Gespräch.

In seinen ersten zehn Jahren habe sich Segway PT zu einem effektiven Fahrzeug entwickelt, um Personen zu befördern, so Segway-Präsidentin Judy Cai in einer Stellungnahme. 2019 seien damit aber weniger als 1,5 Prozent der Einnahmen gemacht worden. 21 Mitarbeiter der Produktionsstätte im US-Bundesstaat New Hampshire werden gekündigt. "Die Geräte sind einfach zu gut. Die halten ewig", sagt Peter Wänke. Er besitzt 25 Segways, die über "Linz erschweben" gemietet werden können. Die Geräte seien robust und kaum störungsanfällig. Er ist überzeugt, dass es sie noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte geben werde. Der Preis der Fahrzeuge, immerhin 8000 Euro pro Stück, dürfte das Aus für die Segways bedeutet haben. Die deutlich billigeren E-Roller prägen jetzt das Straßenbild vieler Städte.

"Brauchen keine neuen Geräte"

Boris Greiner sieht die Situation bei den Segways ähnlich wie sein Kollege in Linz. Er besitzt 45 dieser Geräte, die für geführte Rundfahrten verliehen werden. "Wir brauchen keine neuen Geräte", sagt Greiner. Es werde noch auf Jahre genügend Ersatzteile geben. Er glaubt auch, dass das Servicenetzwerk erhalten bleiben wird.

Die Segways sind weltweit für Städte-Touren beliebt. Teilweise wurden sie auch von Polizisten genutzt. Wer mit dem Gerät fahren will, steht auf einer geraden Fläche zwischen den zwei Rädern. Um vorwärts zu kommen, muss der Passagier die Haltegriffe in einen bestimmten Winkel drücken.

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at