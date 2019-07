Sechs Jahresgehälter für eine Eigentumswohnung

Heimische Eigentumswohnungen sind teuer – im europäischen Vergleich aber dennoch erschwinglich. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis in Österreich beträgt 2612 Euro. Für eine neue Wohnung müssen die Österreicher durchschnittlich sechs Brutto-Jahresgehälter überweisen. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, die das Beratungsunternehmen Deloitte gestern veröffentlicht hat.

Am teuersten ist der Quadratmeterpreis demzufolge in Norwegen mit 4043 Euro, gefolgt von Frankreich mit 4016 Euro sowie Großbritannien mit 3753 Euro. Am günstigsten ist Wohnungseigentum in Portugal mit 1088 Euro pro Quadratmeter.

In Relation zum durchschnittlichen Brutto-Jahresgehalt im jeweiligen Land sind Eigentumswohnungen in Tschechien am teuersten: Für eine Neubauwohnung mit 70 Quadratmetern müssen sogar elf Jahresgehälter gezahlt werden.

Deloitte hat in seiner Studie auch 46 Städte untersucht: Am kostspieligsten sind Wohnungen in Paris mit einem Quadratmeterpreis von 12.910 Euro. Es folgen London (11.185 Euro) und München (7800 Euro). Die Immobilienpreise in Frankreichs Hauptstadt übersteigen die Durchschnittspreise in Frankreich um mehr als das Dreifache. Wien liegt mit einem Quadratmeterpreis von 4199 Euro auf Platz 17.