Sechs Jahre Haft für Ex-Globe-Invest-Chef

Zehn Jahre nach der Insolvenz des Finanzunternehmens Globe Invest mit Sitz in Wien und Verwaltungszentrale in Sattledt wurden die beiden Hauptangeklagten diese Woche am Landesgericht Wien zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt: Der ehemalige Vorstandschef der Globe Invest, der gebürtige Linzer Bernhard W., erhielt wegen schweren Betrugs sechs Jahre Freiheitsstrafe. W. hatte bis zum Schluss auf nicht schuldig plädiert: Die Anleger seien immer über die Risiken aufgeklärt worden.

Auch der ehemalige Chefbuchhalter der Globe Invest, Manfred Sch., wurde zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er hatte sich im Prozess voll geständig gezeigt. Zur Höhe der Strafe hat eine frühere Verurteilung wegen Betrugs beigetragen. Wie von den OÖNachrichten mehrmals berichtet, hat die Globe Invest ihre Anleger mithilfe eines sogenannten "Schneeballsystems" um ihr Geld gebracht. Sie verkaufte Genussscheine und Immobilien-Anleihen an private Anleger. Ihnen wurde eine gute Verzinsung durch geschickte Anlage versprochen. Unter anderem sollten profitable Grundstücke angeschafft werden.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten gab es ab Herbst 2007, so das Urteil: Auszahlungen wurden mit neu gezeichneten Anleihen getätigt. 2008 konnten keine Auszahlungen mehr an die Anleger geleistet werden. Laut Sachverständigengutachten entstand 3000 Anlegern so ein Schaden in Höhe von 25,2 Millionen Euro.

Manfred Sch. hat das Urteil laut seinem Anwalt Mario Schmieder akzeptiert. Bernhard W. hat nach der Urteilsverkündung Bedenkzeit erbeten. (prel)

