Schwingshandl: "USA brauchen uns für Logistik"

Von Singapur über Saudi Arabien bis nach Australien: Die Sonderanfertigungen des Intralogistik-Spezialisten Schwingshandl gehen von Holzhausen im Hausruckviertel um die ganze Welt. Gründer Thomas Schwingshandl machte sich 2003 selbstständig, seither ist der Betrieb jedes Jahr um durchschnittlich 17 Prozent gewachsen. 2024 wurde der Umsatz auf 45 Millionen Euro gesteigert, eine Verdoppelung seit 2020. Das Unternehmen will in vier Jahren 90 Millionen Euro erreichen.

Für die Bekleidungs-, Lebensmittel-, Pharma- oder Automotivebranche werden maßangefertigte Beförderungsbänder, Heber, Palettierer oder Stapelmaschinen entwickelt, gebaut und auch vor Ort montiert. 70 Prozent des Umsatzes werden in in Europa erwirtschaftet, ein Fünftel entfällt auf die USA und zehn Prozent auf den Rest der Welt.

Gründer und Geschäftsführer Thomas Schwingshandl. Bild: Schwingshandl automation technology

Auch wenn die USA ein wichtiger Wachstumsmarkt sind, hat Schwingshandl keine Angst vor den von US-Präsident Trump angedrohten Zöllen: „Die USA brauchen uns für Logistik, sie haben die Entwickler nicht. Das Know-How ist bei uns in Europa.“

Schwingshandl ist meist Partner von Generalunternehmen, die für Konzerne wie Adidas oder Zalando tätig sind. Auch das automatische Kulissenlager im Linzer Musiktheater stammt von dem Unternehmen, das seit 2006 in Holzhausen zuhause ist. Rund 90 Prozent der zugekauften Materielien stammen aus einem Umkreis von 80 Kilometern, sagt Schwingshandl.

Er und Vertriebsleiter Enrico Larcher halten eine Sperrminorität an dem Unternehmen, das seit dem Vorjahr zu 70 Prozent der europäischen Investitionsgruppe IK Partners gehört.

Das Unternehmen mit 120 Mitarbeitern entwickelt, produziert und montiert die Maßanfertigungen. Bild: Schwingshandl automation technology

Als nächstes steht der Ausbau des Bürogebäudes an, die Zahl der Mitarbeiter soll von derzeit 120 in den nächsten Jahren auf mehr als 200 steigen. In der Nische der Spezialanfertigungen will Schwingshandl zum Weltmarktführer aufsteigen.

