"Schwieriges Marktumfeld" für Wienerberger

Der weltweit größte Ziegelhersteller Wienerberger erzielte im ersten Halbjahr deutlich weniger Umsatz und Gewinn: Im Vergleich zum Vorjahr sank der Gewinn von 320 Millionen auf 223 Millionen Euro, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Die Ebitda-Marge ist mit etwa 20 Prozent allerdings stabil geblieben.

Die Nachfrage schwäche sich auf allen operativen Endmärkten ab. So gehe die Neubau-Entwicklung in Zentral- und Osteuropa drastisch nach unten – in Polen und Ungarn mit Rückgängen über 40 Prozent. Trotz dieser Bedingungen bleibt der Ausblick von Wienerberger auf das Gesamtjahr gleich: Der Baustoffkonzern erwartet ein operatives Ebitda von 800 bis 820 Millionen Euro.

Mit Ende Juni 2023 betrug das Eigenkapital (inklusive nicht beherrschender Anteile) knapp 2,6 Mrd. Euro, die Nettofinanzverschuldung 1,5 Mrd. Euro. Der Verschuldungsgrad liegt bei 56,7 Prozent. Beim Personal wurde leicht aufgestockt: Weltweit kamen rund 195 Mitarbeiter dazu, insgesamt zählt der Ziegelhersteller 19.195 Beschäftigte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper