Schwieriger Wechsel für ING-Sparkunden

Nach der Ankündigung der niederländischen ING Bank, sich von den Privatkunden zu trennen, sollten Kunden nicht in Hektik verfallen, so Bernd Lausecker vom Verein für Konsumenteninformation (VKI). Kunden, die nur ein Sparkonto bei der ING haben, sollten nun die Zeit nutzen und überlegen, was weiter zu tun sei, so Lausecker. Bei einem Wechsel zu einer anderen Bank sei jedoch zu bedenken, dass Banken wegen der Niedrigzinsen "sehr verhalten sind, wenn es um Sparprodukte geht".

Für alle anderen ING-Kunden steht der weitere Weg noch offen, es gebe keinen akuten Handlungsbedarf. Die Bank plant, sich bis Ende 2021 komplett aus dem Privatkundengeschäft zurückzuziehen, die OÖN berichteten.