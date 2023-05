Schwierige Zeiten für Naturkosmetik: "Die Kunden sind zurückhaltend"

Am Ende hat es nicht mehr gereicht: "Sanfte Pflege" in Linz, Pionier im Biokosmetikhandel und seit rund 30 Jahren aktiv, musste am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren anmelden. Insolvenzverwalter Roland Zimmerhansl erklärt, dass die Coronakrise – trotz eines Online-Shops – den Umsatz einbrechen ließ. Die hohe Inflation führe zu einer Kaufzurückhaltung, die das Geschäftsvolumen nicht wieder auf ein rentables Niveau zurückbrachte.