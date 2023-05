Schwerpunktaktion am Bau: zahlreiche Anzeigen

Insgesamt seien 386 arbeitsrechtliche Verstöße festgestellt worden, davon mehr als 190 gegen das Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz, 85 Verstöße gegen die Bestimmungen des Sozialversicherungsgesetzes (Schwarzarbeit) und 33 Übertretungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, so die Finanzpolizei am Mittwoch. Von den kontrollierten Unternehmen konnten 66 Betriebe keine Arbeitszeitaufzeichnungen vorlegen. Weitere Ermittlungen wegen organisierter Teilschwarzbeschäftigung der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer seien daher am Laufen. Neben den arbeitsmarktrechtlichen Kontrollschwerpunkten wurde auch die Steuermoral überprüft, wobei insgesamt rund 880.000 Euro an fälligen Abgaben exekutiert wurden.

"Die Anzahl und Schwere der Übertretungen zeigt, dass auch weiterhin konzertierte Kontrollmaßnahmen erforderlich sein werden, um die redlichen Unternehmen vor diesen massiven Wettbewerbsverzerrungen wirksam schützen zu können", so Wilfried Lehner, Bereichsleiter Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung, laut einer Aussendung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper