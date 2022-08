Schwere Rechnungshofkritik an Corona-Hilfen-Agentur

21 Millionen Euro an Beratungsleistung innerhalb von 16 Monaten habe die für die Abwicklung der Coronahilfen gegründete Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes (Cofag) verbraucht. Das ist einer der Kritikpunkte, die der Rechnungshof in dem 196-seitigen Rohbericht auflistet. "Falter" und "Der Standard" zitieren aus dieser Fassung. In diesem gibt es noch keine Stellungnahme der überprüften Agentur.