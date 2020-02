Schwarzmüller, der größte heimische Fertiger von Lkw-Aufbauten, hat im zweiten Halbjahr den Konjunktureinbruch in der Logistikbranche gespürt. Weil aber erstmals in der Firmengeschichte mehr Aufbauten für Entsorgungsbetriebe und Baufahrzeuge gefertigt wurden, sei man mit einem blauen Auge davongekommen, sagt Geschäftsführer Roland Hartwig im OÖN-Gespräch zum Jahresabschluss. "Ein so ungewöhnliches Jahr wie 2019 habe ich noch nicht erlebt.