Schwarzmüller hat einen neuen Chef

Ein Jahr nach der Übernahme durch die Tochter von Wilhelm Schwarzmüller, Beate Paletar, ist die personelle Neuausrichtung beim Innviertler Fahrzeugaufbauten-Hersteller um eine Facette reicher. Wolfgang Muhri steht der Gruppe nach dem Abgang von Interimsmanager Thomas Biringer vor. Das gab Schwarzmüller am Donnerstag bekannt. Biringer wechselte, wie berichtet, zum Leondinger Feuerwehrausrüster Rosenbauer, wo er die Produktion schneller und effizienter machen soll.

Bei Schwarzmüller ist nun Muhri am Lenker, ihn unterstützen Finanzchefin Daniela Lorenzer und Vertriebschef Maik Spindler. Muhri, Jahrgang 1972, bringt Erfahrung in der Branche mit, er war in führenden Managementpositionen beim Landmaschinenhersteller Vogel & Noot sowie den Zulieferern Magna Steyr und ZKW tätig.

Alleineigentümerin und Aufsichtsratschefin Paletar streut der neuen Geschäftsführung Rosen. "Ich habe hohe Erwartungen. Die Umstrukturierung des Unternehmens am Ende der Coronakrise ist gelungen, wie das positive Ergebnis 2023 zeigt. Jetzt konzentrieren wir uns wieder ganz auf unsere Fahrzeuge und ihren Absatz", sagt Paletar. Muhri sieht Schwarzmüller gerüstet - "mit gut aufgestellten Produktionsstandorten, der breiten Fahrzeugpalette aus einer Hand und Innovationskraft bei Nachhaltigkeit und Leichtbau".

Bei Schwarzmüller sank der Umsatz im Vorjahr nach vorläufigen Zahlen von 446 auf 390 Millionen Euro. 7600 Anhänger wurden gefertigt, um 2999 weniger als ein Jahr zuvor. Trotzdem habe 2023 wieder ein positives Ergebnis gebracht. In der Gruppe arbeiten 1950 Beschäftigte.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner