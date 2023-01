Der Bau gerät ins Stocken. Darauf deuten zum einen Herausforderungen wie Energiekosten, höhere Zinsen, Materialpreise, strengere Kreditrichtlinien und eine allgemein schwächelnde Konjunktur hin. Zum anderen seien auch die Unternehmen in der Bauwirtschaft zurückhaltender, hieß es heute bei einem Pressegespräch der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WK) in Linz.

„Es ist die Mischung aus mehreren Faktoren, die es derzeit so schwierig macht“, sagte WK-Präsidentin Doris Hummer. Sie verweis einmal mehr darauf, dass an der Baubranche samt Gewerbebetrieben mehr als 100.000 Jobs in Oberösterreich hängen. Das sei jeder fünfte Arbeitsplatz der gewerblichen Wirtschaft.

Anzeichen für einen Abschwung gebe es schon seit einiger Zeit, führten Hummer und die Spartenchefs Michael Pecherstorfer (Gewerbe und Handwerk), Michaela Keplinger-Mitterlehner (Bank und Versicherung) sowie Christoph Schumacher (Information und Consulting) aus. Seit Mitte 2021 seien Wohnbauinvestitionen rückläufig. Im dritten Quartal 2022 sanken zudem auch die Nicht-Wohnbauinvestitionen und die Wertschöpfung. Probleme gebe es beim privaten und sozialen Wohnbau sowie bei der Sanierung.

Das manifestiert sich bei den Unternehmen: Laut aktuellem WK-Wirtschaftsbarometer rechnen 61 Prozent der befragten Baufirmen in den kommenden zwölf Monaten mit sinkenden Auftragseingängen. 32 Prozent erwarten eine gleichbleibende Auftragslage, sieben Prozent eine Steigerung. Schumacher: „Schwächelt der Bau, bekommen alle anderen Branchen ein Problem.“ Dazu gehörten auch Maler, Tischler, Installateure oder Elektriker. Auf dem Bau gebe es Vorlaufzeiten von einem halben bis zu einem ganzen Jahr.

Volle Bücher in den Vorjahren

Die Baubranche sei in den vergangenen Jahren gut gelaufen und habe in etlichen Bereichen auch den Folgen der Corona-Pandemie getrotzt, sagte Hummer. Bei vielen Baufirmen seien die Bücher prall gefüllt gewesen. Jüngste Wohnbauzahlen der Statistik Austria vom November untermauern das: 2021 wurden in Österreich rund 71.000 Wohnungen errichtet, rund 3200 Wohnungen mehr als in den Jahren 2020 und 2019 und so viele wie seit Beginn der 1980er-Jahre nicht. In Oberösterreich waren es 13.267 Wohnungen und damit die bundesweit zweitmeisten nach Wien (16.528).

Der Abschwung hat sich aber, wie berichtet, schon im ersten Halbjahr 2022 abgezeichnet. Die Zahl der gesamten Baubewilligungen für Wohneinheiten in Oberösterreich (gefördert und frei finanziert) sank im Vorjahresvergleich um 28,7 Prozent auf 5155, wie aus Zahlen der Statistik Austria hervorgeht.

Um nun keine Lücke entstehen zu lassen, fordern die WK-Interessenvertreter mehrere Maßnahmen: eine neue Investitionsprämie, ein Nachschärfen beim Investitionsfreibetrag, eine Rückvergütung der Umsatzsteuer, höhere Fördersätze für die thermische Sanierung, Erleichterungen bei der Kreditvergabe sowie mehr Förderbudget für den sozialen Wohnbau in Oberösterreich.

Bei letzterem Punkt gebe es gute Gespräche mit Wohnbaulandesrat Manfred Haimbuchner, sagte Pecherstorfer. Auch Bauinnung und Bauträger signalisierten Bereitschaft. Abhilfe sei für Ende Jänner/Anfang Februar angekündigt, hieß es beim Pressegespräch.

