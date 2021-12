Schutz vor Omikron

Die großen Handelsketten bereiten sich auf eine mögliche Zuspitzung der Corona-Pandemie vor. Der Spar-Konzern habe etwa eine im ersten Lockdown bereits installierte "mobile Eingreiftruppe" wieder aktiviert, sagt Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann.

Hier stehen rund 140 Personen bereit, falls an verschiedenen Stellen des Unternehmens – von den Lagern über die Logistik bis zu den Märkten – mehrere oder viele Mitarbeitende gleichzeitig ausfallen.

In der Zentrale von Hofer in Sattledt und in den Niederlassungen werden weiterhin umfassende Vorkehrungen zur Kontaktreduzierung umgesetzt. An Ort und Stelle wird in zwei Gruppen gearbeitet. Auch werden die Abläufe in den Filialen optimiert, um notfalls mit reduzierter Belegschaft zu arbeiten.