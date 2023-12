Schutz für Whistleblower wird Pflicht: "Viele Firmen sind noch säumig"

Nun ist es so weit. Ab übermorgen, Sonntag, wird das heuer im Februar in Österreich in Kraft getretene Hinweisgeberschutzgesetz – auch Whistleblower-Gesetz genannt – für Unternehmen ab 50 Mitarbeitern verpflichtend. Bisher galt die Pflicht zur Einrichtung einer internen Meldestelle für Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten, ab Sonntag sind auch Kleinbetriebe nicht mehr ausgenommen.