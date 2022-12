Schutz für Whistleblower: "Nicht als Last, sondern als Chance begreifen"

Österreich hinkt bei der Umsetzung der "EU-Whistleblower-Richtlinie" weit hinterher: Vor einem Jahr, am 17. Dezember 2021, hätte die Richtlinie in nationales Gesetz umgesetzt werden sollen. Das ist nicht passiert. Nun geht die Umsetzung aber in die Endphase: Seit Sommer liegt ein Entwurf vor. Laut Wirtschaftsministerium wurde das Hinweisgeberschutzgesetz in der Vorwoche im Parlament eingebracht. Mit einem Beschluss ist für Anfang 2023 zu rechnen.