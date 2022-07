Schulterschluss der Eisenbahner bei der Hilfe für die ukrainischen Kollegen

"Die Kollegen bei der ukrainischen Bahn arbeiten täglich unter unvorstellbaren Umständen und riskieren ihr Leben. Sie brauchen unsere Unterstützung", sagte gestern ÖBB-Generaldirektor und Präsident des Europäischen Eisenbahnverbandes CER, Andreas Matthä, bei einer Pressekonferenz mit dem Chef der Deutschen Bahn (DB), Richard Lutz, dem Generaldirektor der Polnischen Staatsbahn (PKP), Krysztof Maminski, und Vassyl Khymynets, ukrainischer Botschafter in Österreich.

Mit einer "Ukraine-Deklaration" wollen die Bahnchefs von 30 europäischen Eisenbahn-Unternehmen, die derzeit in Wien tagen, Solidarität mit den ukrainischen Kollegen zum Ausdruck bringen.

Matthä verwies auf die Rollen der Eisenbahnen bei der kostenlosen Beförderung von Flüchtenden und auch beim Transport von Hilfsgütern in das von Russland überfallene Land. Bisher seien vier Millionen Menschen mit der Bahn evakuiert worden, 600.000 davon ins Ausland.

Eine wichtige Rolle spielen die Eisenbahnen beim Transport von Getreide aus der Ukraine, da derzeit der Transport per Schiff durch die blockierten Häfen unmöglich ist.

Derzeit werden pro Monat 800.000 Tonnen Getreide transportiert. "Da ist aber noch Luft nach oben", sagte DB-Chef Lutz. Derzeit lagern noch rund 22 Millionen Tonnen Getreide in Lagern der Ukraine.

Die europäischen Bahnen wollen sich nach dem Ende des Krieges am Wiederaufbau der Bahn und ihrer Infrastruktur beteiligen. Sie appellieren an die EU, einen "Rebuild Ukraine"-Fund einzurichten, um Finanzmittel für die Bahn und die Bahninfrastruktur der Ukraine schnell und unbürokratisch verfügbar zu machen.

Lutz sagte, die ukrainische Bahn benötige parallel zum Aufnahmeprozess in die EU eine Integration in das transeuropäische Verkehrsnetz. Hauptproblem derzeit ist, dass die ukrainische Bahn eine andere Spurweite hat als jene in den Nachbarländern. Dass dieses Problem bei Wiederaufbau und Modernisierung des ukrainischen Bahnnetzes ein Thema werde, habe eine "gewisse Logik", sagte Matthä.