Schulden nach Selbstständigkeit: Männer häufiger in Privatkonkurs

Privatkonkurse sind mehrheitlich (61 Prozent) männlich und erfolgen meist nach einer selbstständigen Tätigkeit. Da Männer öfter Selbstständige sind als Frauen, ist die vom KSV erhobene Schuldenhöhe laut dem Kreditschutzverband bei Männern mit durchschnittlich 138.000 Euro höher als bei Frauen mit 77.000 Euro. Diese ist im Vergleich zu 2023 im Vorjahr gestiegen, während die Zahl der Privatpleiten um 0,3 Prozent auf 8.822 Fälle sank.

Der Gesamtdurchschnitt der Schuldenhöhe ist damit im Vorjahr um 9.000 auf 113.000 Euro gestiegen, so der KSV am Montag. Bei Frauen stieg die durchschnittliche Schuldenhöhe um 8.000 Euro, bei Männern um 10.000 Euro. "Das erhebliche Delta puncto Schuldenausmaß zwischen Männern und Frauen liegt auch an der vermehrten beruflichen Selbstständigkeit der Männer. Häufig sind hier unternehmerische Schulden inkludiert, weshalb die Schulden deutlich höher ausfallen", sagt KSV-Experte Karl-Heinz Götze.

Mit 66.000 Euro insgesamt deutlich niedriger fällt das durchschnittliche Schuldenausmaß hingegen aus, wenn ausschließlich "echte Privat- bzw. Konsumschulden" von Privatpersonen ausgewertet werden. Das sind jene Fälle, die nicht aufgrund einer ehemaligen Selbstständigkeit entstanden sind. Unterschieden nach Geschlechtern belaufen sich diese bei Männern auf 74.000 Euro, bei den Frauen sind es 53.000 Euro.

Gründe für Privatkonkurse

Blickt man auf die Gründe, warum Mann und Frau in den Privatkonkurs schlittern, so ist das bei Männern (32 Prozent) deutlich häufiger einer ehemaligen Selbstständigkeit geschuldet als bei Frauen (18 Prozent). Die Überschätzung der eigenen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit trifft hingegen mehr Frauen (24 Prozent) als Männer (20 Prozent), zeigt die KSV-Erhebung. Zudem falle auf, dass mehr Frauen (8 Prozent) infolge von Haftungsübernahmen in den Privatkonkurs geraten als Männer (2 Prozent).

Derartige Schulden resultieren zumeist aus Krediten, um etwa das gemeinsame Eigenheim zu finanzieren. "Viele Frauen unterschreiben Bürgschaften, obwohl sie oft keinen oder nur in sehr geringem Maße unmittelbaren Einfluss auf die Erfüllung des Kredites nehmen können. Kommt es in weiterer Folge zur Trennung, können viele Frauen ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen und müssen in den Privatkonkurs", so Götze.

Der KSV fordert grundsätzlich weiterhin mehr Finanzbildung. Zudem bekräftigt der Verband, dass die Möglichkeit für Private, sich binnen drei Jahren zu entschulden, nicht verlängert werden dürfe.

