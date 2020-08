Schulartikel: Kleine Händler können mithalten

Rund 100 Euro kostet die Ausstattung mit Heften, Malsachen oder Schreibgeräten pro Kind. Dabei können kleine Fachhändler mit den großen Ketten auch preislich mithalten, hat eine Erhebung der auf Mystery Shopping spezialisierten Shop-Marketing Unternehmensberatung im Auftrag der Wirtschaftskammer ergeben.

Getestet wurde anhand eines Warenkorbes mit 44 genau definierten Artikeln, von Heften, Umschlägen und Ordnern bis hin zu Wachskreiden. Bewertet wurde dieser Warenkorb in drei Kategorien: Markenprodukte, günstige Alternativen und Warenkorb gesamt. Der erste Platz ging dabei an ein unternehmergeführtes Fachgeschäft. Welches Unternehmen es war, wollte die Wirtschaftskammer auch auf Anfrage nicht sagen.

Gesamtpreis entscheidend

Für den Papierwarenhandel sei der Schulstart von großer Bedeutung, so der Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer OÖ, Georg Obereder, in einer Aussendung.

Österreichweit würden 300 Millionen Euro umgesetzt. Man soll sich beim Einkauf nicht durch hohe Preisunterschiede bei einzelnen Produkten blenden lassen. "Letztlich ist der Gesamtpreis für den Schulartikeleinkauf entscheidend", so Obereder.

