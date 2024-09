Schub für die Energiewende - gut für die voestalpine

So wird der neue Elektrolichtbogenofen der voestalpine in Donawitz aussehen. (voestalpine)

Ein großer Schritt für den Klimaschutz in Österreich: Laufende Kosten von Großprojekten der Industrie zur Vermeidung von CO2-Emissionen dürfen nun auch mit bis zu 200 Millionen Euro gefördert werden, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. Diese in Summe 2,7 Milliarden Euro seien ein großer Hebel für die Energiewende und eine Absicherung des Wirtschaftsstandorts Österreich, heißt es aus dem Klimaministerium. "Die Industrie der Zukunft ist eine grüne Industrie.