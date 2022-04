"Schoko-König" in Nöten: Giovanni Ferreros bittere Pille zu Ostern

Normalerweise ist Ostern für Ferrero so etwas wie die fünfte Jahreszeit. Doch ans Feiern ist beim italienischen Süßigkeitenhersteller heuer nicht zu denken.

Der Salmonellen-Skandal, laut EU-Behörden durch Verunreinigungen in einem Buttermilch-Tank im Ferrero-Werk in Arlon in Belgien ausgelöst, zieht immer weitere Kreise. Europaweit seien bereits 100 Salmonellen-Fälle bestätigt, auch in Österreich soll es sechs mögliche Fälle geben, hieß es diese Woche. Betroffene Produkte listet Ferrero auf seiner Webseite. Die Produktion in Belgien steht still.

Schwerer als der wirtschaftliche dürfte jedoch der imagemäßige Schaden wirken. Verunsicherte Kunden meiden die Produkte des Milliardenkonzerns, der in seiner Heimat wegen der höheren Löhne als im Landesdurchschnitt als Vorzeigeunternehmen gilt.

In Bedrängnis gerät nun vor allem Giovanni Ferrero, Enkel des Firmengründers Pietro und Eigentümer sowie Vorstandsvorsitzender von Ferrero. Der 57-Jährige gilt mit einem Vermögen von 35,9 Milliarden US-Dollar als reichster Italiener und wird als "Schokoladenkönig" bezeichnet. Marken wie Duplo, Giotto, Hanuta, Ferrero Rocher, Nutella, Raffaello, Kinder Überraschung und TicTac gehören zum Konzern, der rund 40.000 Mitarbeiter hat und zuletzt 12,7 Milliarden Euro umsetzte. Nur Mars aus den USA ist in der Branche größer.

Mit einer Creme zum Weltruhm

Den Grundstein für Ferreros Imperium legte Konditor Pietro Ferrero 1946, als er in der Stadt Alba im Piemont aus Haselnüssen und Kakao eine Nuss-Nougat-Creme mischte. Daraus wurde 1964 Nutella. Weltweit bekannt wurde das Unternehmen jedoch unter der Leitung seines Sohns Michele, der die Angebotspalette erweiterte. Der Patriarch starb 2015, sein Sohn Giovanni hat seither die Zügel in der Hand – auch weil dessen Bruder Pietro Ferrero Junior 2011 bei einem Fahrradunfall in Südafrika starb.

Die Salmonellen-Krise ist für den Ferrero-Chef die bisher härteste Bewährungsprobe. Öffentlich geäußert hat sich der verheiratete Vater von zwei Söhnen dazu bisher nicht. Angetan hat es Giovanni Ferrero aber ohnehin eher Schriftliches: Er ist Autor von acht Büchern, die sich mit Marketing und Unternehmensführung beschäftigen.