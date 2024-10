Ab 1. November wird die Schoellerbank in Oberösterreich einen neuen Chef haben. Jürgen Essl, der aus Katsdorf stammt, kehrt in sein Heimatbundesland zurück und wird den Standort in Linz leiten. Der 39-Jährige folgt damit Helmut Nuspl (63), der noch bis Ende März zur Übergabe in der Bank tätig sein und dann nach 47 Berufsjahren in Pension gehen wird.