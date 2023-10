Schnellere Jobchancen für junge Ayslberechtigte

"Man wünscht sich immer mehr. Aber ich glaube, dass wir damit alle wichtigen Projekte aufrechterhalten und noch die Schwerpunkte unterstützen können". Mit diesen Worten zog Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher gestern eine Bilanz über das Budget für seine Ressorts und stellte die wichtigsten Punkte vor.

9,35 Milliarden Euro stehen für den Arbeitsmarkt zur Verfügung. 1,42 Milliarden Euro sind 2024 für die aktive Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche budgetiert: Das sind zwar fünf Prozent mehr als 2023, das Plus liegt aber deutlich unter der Inflationsrate. Kocher verwies in diesem Zusammenhang auf sinkende Arbeitslosenzahlen: Pro Arbeitslosem stünden mehr als 4000 Euro zur Verfügung, das sei der zweithöchste jemals erzielte Wert. Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl bezeichnete das Ausbleiben von Einsparmaßnahmen als positiv.

Eine Milliarde kommt aus dem Budget, der Rest aus Rücklagen des Arbeitsmarktservice.

Ein Schwerpunkt liegt auf den jungen Asylberechtigten und den subsidiär Schutzberechtigten: Sie sollen schneller als bisher in den Arbeitsmarkt integriert werden. 75 Millionen Euro stehen für ein "Intensivprogramm" zur Verfügung. Unter 25-Jährige sollen schneller einen Job finden, idealerweise binnen weniger Monate bis hin zu einem halben Jahr. Schulungen und Sprachkurse sollen parallel stattfinden. 1000 Menschen mit Asyl- und Schutzstatus seien zuletzt monatlich zusätzlich beim AMS gewesen.

Die Gebühren für die Meister- und Befähigungsprüfungen sollen rückwirkend mit 1. Juli dauerhaft wegfallen, wofür es Lob von der Wirtschaftskammer gab. Zudem wird die Bundeswettbewerbsbehörde BWB um 18 auf 67 Planstellen aufgestockt.

"Führend bei Mikrochips"

Kocher kündigte zudem an, die Mikrochip-Branche zu stärken: Die Halbleiterproduktion in Europa soll sich bis 2030 von zehn auf 20 Prozent auf dem Weltmarkt verdoppeln. Mehr als 2,8 Milliarden Euro fließen bis 2031 im Zuge des EU-"Chips Act" in die Forschung und Produktion in Österreich, 150 Millionen Euro sollen es 2024 sein. Kocher bezeichnete Österreich als führenden Mikrochip-Standort in Europa: 72.000 Mitarbeiter sind in 280 Unternehmen tätig.

