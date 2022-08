Schneider: "Mich erinnert das an die Intertrading"

Die Finanzprobleme der Wien Energie haben kontroversielle Diskussionen in der Politik, der Energiebranche und der Wissenschaft ausgelöst. Wie berichtet, hat die Gesellschaft der Stadt Wien diese Woche den Bund um eine mögliche Milliardenspritze angepumpt, um ihre Spekulationen an den Energiebörsen abzusichern.

Während auf politischer Ebene die Rolle der SPÖ, des Bürgermeisters Michael Ludwig und seines Finanzstadtrats ins Zentrum der Kritik rückt, wird auf wirtschaftlicher Ebene untersucht, was den Wienern hier überhaupt passiert ist.

Die Wien Energie weist den Vorwurf zurück, sie habe spekuliert. Dabei ist es nichts Ungewöhnliches, wenn Stromfirmen Termingeschäfte eingehen und damit auch Risiken absichern. Dabei handelt es sich um nichts anderes als Wetten auf bestimmte Preise. Und das ist selbstverständlich Spekulation.

Allerdings könnte das Volumen, das die Wiener bewegt haben, Auslöser für den überraschenden Milliardenbedarf gewesen sein. Das Gesamtpaket könnte eine Nummer zu groß für sie gewesen sein, vermuten Kollegen aus der Branche.

Die Geschäfte der Wien Energie

Die Wien Energie hat auf der einen Seite Strom in der Zukunft verkauft und gleichzeitig Gas und CO2-Zertifikate in der Zukunft gekauft. Da sie Strom fast ausschließlich aus Gas gewinnt, funktioniert diese Vorgangsweise vor allem dann, wenn sich der Strom- und der Gaspreis im Gleichklang entwickeln. Im Normalfall kann man damit recht gut verdienen. Vergangene Woche stieg allerdings der Strompreis exorbitant, der Gaspreis nicht. Bei den Termingeschäften an der Strombörse müssen Sicherungen nachgereicht werden, und diese überstiegen die Liquidität der Wien Energie in einem für sie völlig unerwarteten Ausmaß.

Dass die Wien Energie Geschäfte bis 2026 auf diese Art abgesichert habe, sei schon außergewöhnlich, heißt es in der Branche. Es deute darauf hin, dass sie sich beim Volumen selbst überschätzt habe.

"Mich erinnert die Situation ein wenig an die Intertrading", sagt der Linzer Volkswirtschaftsprofessor Friedrich Schneider. Anfang der 1980er-Jahre wurden Rohöl-Spekulationen des Voest-Handelshauses der staatlichen Industrie fast zum Verhängnis, weil Sicherungsmechanismen völlig versagt hatten.

Dass die Entwicklung auf dem Markt kaum vorhersehbar gewesen sei, lässt Schneider nicht gelten: "Man hat aus der Finanzkrise nichts gelernt. Auch damals wäre es opportun gewesen, Risikoszenarien durchzurechnen, die einen Ausfall von einem Drittel der Hypotheken simuliert hätten." Und es sei pikant, dass ein Unternehmen im Einflussbereich der Politik die Gewinnmaximierung so offensiv betrieben habe.

Video: Bei Wien Energie geht es derzeit zu wie auf einer Achterbahn. Die Neos fordern nun die komplette Aufklärung. Es werden bis zu zehn Millarden Euro an Sicherheitsleistungen gebraucht.

Üblich oder nicht?

Für die Chefin des Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria, Monika Köppl-Turyna, ist die Grenze zwischen normalem Geschäft und zu viel Risiko bei Spekulationen noch offen. Es gebe noch wenig Informationen, grundsätzlich handle es sich um "Terminverträge, ein übliches Hedging auf dem Markt".

Die Meinung von SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die sie im ORF-Sommergespräch äußerte, wonach auch andere Energieversorger ähnliche Probleme wie die Wien Energie hätten, stößt auf wenig Verständnis.

Der Verbund wies dies zurück und schoss scharf gegen die SP-Chefin. Auch der Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts IHS, Klaus Neusser, sagte, ihm sei nicht bekannt, dass sich andere Firmen in einer ähnlichen Schieflage befänden.

Es seien noch etliche Fragen offen, sagen die Ökonomen. Das sieht offenbar auch der Rechnungshof so, der die Wien Energie und ihre Geschäfte prüfen will. Auch die Stadt Wien will nun eine Prüfung einleiten. Bürgermeister Ludwig kündigt Transparenz an, nachdem er die anderen Fraktionen über Hilfen für die Wien Energie in Höhe von 700 Millionen Euro zunächst im Unklaren gelassen hatte.