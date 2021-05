Schmutziger Krimi um Pinsdorfer Abfallfirma Vorwagner

Auf rund zwölf Millionen Euro belaufe sich der Schaden bisher, sagt der Anwalt der seit 2016 neuen Eigentümer der Pinsdorfer Vorwagner Kreislaufwirtschaft GmbH, die Schweizer-Luxemburgische Kantec-Unternehmensgruppe. Sie hat das oberösterreichische Unternehmen Vorwagner 2016 im Wissen um etliche laufende Verfahren wegen umweltrechtlicher Vorwürfe für 19,3 Millionen Euro gekauft, sei jedoch (trotz mehr als einem Jahr dauernden due-diligence-Prüfung) hinters Licht geführt worden.

Die neuen Eigentümer (Kantec) haben nun erreicht, dass die Ermittlungsbehörden gegen den ehemaligen Eigentümer der Vorwagner, Gerhard H., Eigentümer der in Salzburg ansässigen Höller-Gruppe, sowie einen ehemaligen Geschäftsführer (bis 2018) des Unternehmens (Manfred W.) ermitteln.

Die Rede ist unter anderem von schwerem und gewerbsmäßigem Betrug sowie Untreue. Jetzt wurden zwei Firmenkonten des ehemaligen Geschäftsführers gesperrt sowie umfassende Hausdurchsuchungen veranlasst. Es gilt die Unschuldsvermutung.



Schlussstrich erwünscht



Klaus Ainedter, der als Anwalt die Interessen der neuen Eigentümer vertritt und den Sachverhalt in deren Auftrag bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht hat, stellt klar: „Meinen Mandanten geht es um ein langfristiges Engagement bei Vorwagner. Man wolle einen "klaren und unmissverständlichen Schlussstrich mit den Praktiken der bisherigen Eigentümer und Geschäftsführung“ ziehen.

Der Vorwurf der Kantec lautet auf "systematische Vorgehensweise der Beschuldigten, um sich unter Missachtung von Umweltauflagen und unter Inkaufnahme eines (allenfalls erheblichen) Umweltrisikos zu bereichern." In Kenntnis dieser Umstände hätte die Kantec den Kauf niemals in Betracht gezogen, so Ainedter.

Als Beispiel für die Umgehung von Umweltauflagen nannte er den Umgang mit Galvanicschlamm, der nicht auf einer Deponie gelagert werden dürfte. Dies habe man umgangen, indem man ihn mit anderen Materialien rechtswidrig vermischt habe. Vor diesem Hintergrund ist die immer wieder geäußerte Angst der Bewohner vor Grundwasserverunreinigungen in Ohlsdorf/Pinsdorf zu interpretieren.

Smoking gun

Als "smoking gun", also als Trumpf in den Beschuldigungen, wertet Kantec einen geheimen "exklusiven Provisionsvertrag" des Herrn W., mit dem er sich durch überhöhte Preise für Kunden persönlich um eine Million Euro bereichert hätte. Gegen W. gibt es im Übrigen eine nicht-rechtskräftige Verurteilung in zweiter Instanz (wegen Umweltgefährdung bei der Asamer-Deponie) wegen Fahrlässigkeit mit Vorsatz. Er hat dagegen berufen.

Die OÖNachrichten konnten Herr W., der sich einen Teil des Jahres im Ausland befindet, erreichen. Er bezeichnet den Vorstoß der Vorwagner-Eigentümer als "überraschenden Rundumschlag", die Vorwürfe seien allesamt an den Haaren herbeigezogen. Man versuche, die Unfähigkeit des aktuellen Managements bei den Alteigentümern auszugleichen und die Verluste von ihnen bzw. ihm zurückzuholen. Die Finanz-Immobiliengruppe Kantec mit über 30 Firmen weltweit versuche einen mittelständischen Unternehmer (Höller) "an die Wand zu drücken".

Zu den Bereicherungsvorwürfen durch überhöhte Provisionen sagte Manfred W. konkret, dass das übliche "Beraterhonorare" gewesen seien und verträglich 2009 bzw. 2011 festgehalten sind. Nach Übernahme durch die Kantec habe er die Erlaubnis bekommen "im gleichen Ausmaß weitermachen zu dürfen", sagte er zu den OÖNachrichten.



Zweifel an Stichhaltigkeit der Vorwürfe

Er verstehe nicht, warum Kantec bei Zweifeln etwa bezüglich Mängel (Gewährleistung) noch nicht die angeblich millionenschwere Bankgarantie von den Alteigentümern gezogen habe. Offenbar seien die Vorwürfe doch nicht so stichhaltig, schlussfolgert er.

Er selbst habe am Landesgericht Steyr Vorwagner auf 150.000 Euro Rechtsanwaltskosten geklagt, die ihm im Zusammenhang mit seiner Geschäftsführung nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen 2018 entstanden seien. Im Juni sei die erste Verhandlung.

Die Staatsanwaltschaft wiederum ermittelt gegen bei Manfred W., es gab bereits eine Hausdurchsuchung.

Vorwagner beschäftigt aktuell 60 Mitarbeiter bei 12 Millionen Euro Umsatz.