Schmuckhandel im Umbruch: Diadoro stellt Onlineshop ein

Vor rund einer Woche wurde bekannt, dass die Tochtergesellschaft Diadoro Handels GmbH Insolvenz anmeldete, zwei Tiroler Juweliergeschäfte sind betroffen. Nun gibt es eine weitere Hiobsbotschaft für Kunden: Im Onlineshop der Juweliervereinigung kann nur noch bis 31. Dezember eingekauft werden, danach wird er für unbestimmte Zeit eingestellt.

Grund dafür sind Unstimmigkeiten unter den Juwelieren, was die Preisgestaltung betrifft, wie Michael Barta sagt. Er hat erst im September die Geschäftsführung der Verbundgruppe Diaconnex mit Sitz in Sankt Florian bei Linz übernommen und bringt jahrelange Erfahrung aus der Marketingbranche (spezialisiert auf den Handel) mit. Diaconnex zählt zwölf Mitarbeiter und vereint 50 österreichische Juweliere unter der Marke Diadoro. Die Verbundgruppe sieht sich als Dienstleister für die Schmuckkhändler: Vor allem bei Fragen rund um Marketing, IT oder Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten.

Geht es nach Barta soll der Fokus in Zukunft auf die Weiterentwicklung in diesem Bereich gelegt werden. Mit Marketingmaßnahmen und Kundenbindungsprogrammen soll der stationäre Handel gestärkt werden. Selbst Juweliergeschäfte zu betreiben sei mit Blick auf die Insolvenz in Tirol nicht geplant. "Der Spagat ist nicht gelungen", sagt Barta dazu, für die zwei Filialen in Wörgl und Jenbach werden derzeit Investoren gesucht.

Diadoro wurde 2001 gegründet, mit dem Ziel, den mittelständischen Juwelierunternehmen durch Zusammenarbeit eine bessere Marktposition zu ermöglichen. Die Zahl der Partnerbetriebe ist von 60 auf mittlerweile 50 gesunken, in Oberösterreich gehören fünf Geschäfte dazu. 2022 verzeichneten die Diadoro-Schmuckhändler insgesamt 25 Millionen Euro Umsatz.

Konkurrenz gebe es durch die vielen Online-Händler, sagt der Geschäftsführer. Manche Marken würden zudem stärker auf Direktvertrieb setzen und so die Händler übergehen. "Es wird kein Spaziergang, aber gemeinsam ist man stärker", sagt Barta, der die Transformation als "tolle Herausforderung" sieht.

Goldpreis wirkt sich positiv aus

Wenig Sorgen um die Branche macht sich Manfred Stütz, Gremialobmann des Juwelen- und Uhrenhandels von der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Derzeit herrsche Hochbetrieb: "Bis zu 40 Prozent des Jahresumsatzes macht das Weihnachtsgeschäft aus". Weihnachten dauert für die Schmuckhändler allerdings bis Mitte Jänner: Bis dahin werden Geldgeschenke in Uhren, Ohrringe etc. investiert.

Die Umsätze sind grundsätzlich stabil, sagt Stütz. "Die Branche profitiert von dem gestiegenen Goldpreis, die Menschen wollen sichere Werte kaufen oder schenken." Trotz der Belastung durch Energie- und Personalkosten ist die Anzahl der Betriebe in den vergangenen Jahren relativ gleichgeblieben. In Oberösterreich sind es laut dem Branchenvertreter rund 360.

