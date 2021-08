Ihre Schmuckstücke sprechen unterschiedliche Käuferschichten an und sie gehen ihre Expansion unterschiedlich an. Aber gemeinsam ist ihnen, dass die Ringe, Ketten und Ohrstecker in Linz entworfen werden und in etlichen Ländern Europas ihre Verbreitung finden. Die Rede ist von den Familienunternehmen Paukner und Stütz, die beide seit Generationen im Schmuckhandel aktiv sind.