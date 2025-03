Schluss mit lustig: Was bei Faschingsfeiern im Büro gilt

Rosenmontag und Faschingsdienstag sind traditionell die Höhepunkte für Faschingsbegeisterte, bevor die Fastenzeit beginnt. Gesetzliche Feiertage sind sie nicht. In manchen Regionen des Landes ist es üblich, dass Geschäfte und Betriebe am Faschingsdienstag schon zu Mittag schließen. Für diesen Fall können Arbeitnehmer und Arbeitgeber Zeitausgleich vereinbaren, die Bezüge können auch weiterlaufen. Daraus könnte jedoch in Zukunft ein Rechtsanspruch abgeleitet werden, sagt Rainer Kraft. Er leitet