"Schluss mit den Millionenstrafen"

Im September entschied der EuGH, dass eine Verwaltungsstrafe gegen ein kroatisches Unternehmen und Manager der Firma Andritz von rund zehn Millionen Euro völlig überzogen gewesen sei. Die Firma hatte Andritz in der Steiermark 200 Leute für Arbeiten an einem Kessel überlassen und dabei gegen Meldevorschriften verstoßen. Die BH verhängte gegen die Firma und gegen jedes der vier Andritz-Vorstandsmitglieder Millionenstrafen und wandelte diese wegen Uneinbringlichkeit in rund 1000 Tage Gefängnis um. Hintergrund für die hohe Strafe: Sie wurde für jeden einzelnen Fall verhängt und die Zahl der Fälle schließlich addiert. Dieses Kumulationsprinzip werde nun in Frage gestellt, sagt der Linzer Rechtsanwalt Wilhelm Bergthaler von der Kanzlei Haslinger/Nagele.

Er hoffe, dass man sich nun ein Beispiel an anderen Ländern wie Deutschland nehme und das Kumulationsprinzip abschaffe. Auch im heimischen Strafrecht werden Strafen nicht einfach addiert, sagt Bergthaler bei einer Diskussion bei der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Er fordert eine Novelle des Verwaltungsstrafgesetzes. Wenn der Strafrahmen dann für Manager zu wenig abschreckend sei, könne man ja das Unternehmen an sich mit einer höheren Strafe belegen, sagt Bergthaler. Auch dass sich Manager nicht auf die Selbstständigkeit und Verantwortung ihrer Mitarbeiter verlassen dürften und theoretisch alle überprüfen müssten, sei nicht praktikabel.

Das unterstützt Spartenobmann Günter Rübig. Es müsse Schluss sein mit den Millionenstrafen für Manager, die im Fall kumulativer Strafen am Ende ihrer Existenz stünden. "Kein Wunder, dass sich einige einen Führungsjob nicht mehr antun wollen."

