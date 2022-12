Schlechtestes Autojahr seit 1984 – und dennoch steigen die Umsätze

„In Österreich werden wir heuer nur rund 215.000 Pkw-Neuzulassungen erreichen. Wenn wir da noch 2020 und 2021 dazu nehmen, dann haben wir in den vergangenen drei Jahren insgesamt einen Jahresumsatz von 300.000 Pkw verloren“, sagte Hans Peter Schützinger, Sprecher der Porsche Holding Salzburg Geschäftsführung, am Freitag bei der traditionellen Jahrespressekonferenz in Wien. „Das wahre Marktpotenzial ist natürlich weit höher. Das ist insgesamt nicht erfreulich für uns.