Sein 80-jähriges Firmenjubiläum feiert das Bau- und Transportunternehmen Felbermayr heute in der Zentrale in Wels. Konzernchef Horst Felbermayr kann von Wachstum in unterschiedlichsten Bereichen berichten. International wurde heuer die deutsche Wasserbaufirma Domarin übernommen, die eine Werft betreibt. "Wir sind nun also auch Schiffsbauer", sagt Felbermayr. In Antwerpen haben sich die Welser voriges Jahr gemeinsam mit dem singapurischen Hafenbetreiber PSA an einem Schwerlast-Terminal