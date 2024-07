Scheuch Umwelttechnik baut Produktion in der Slowakei aus

Seit 2004 ist das Umwelttechnikunternehmen Scheuch in der Slowakei vertreten, am Standort Prievidza – etwa zwei Autostunden von Bratislava entfernt – gibt es derzeit 242 Beschäftigte. Die Zahl soll auf 350 steigen, das bestehende Areal wird erweitert. Entstehen soll das größte Produktionswerk des Familienunternehmens, das in Aurolzmünster, Mehrnbach, Weyregg, im deutschen Scheibenberg und in Missouri in den USA produziert.