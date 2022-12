Es ist eine ungewöhnliche Konstellation, dass kommende Woche gleich drei wichtige Notenbanken Zinsentscheidungen treffen werden: Die US-Notenbank Federal Reserve, kurz Fed genannt, wird am Mittwochabend ihre Entscheidung bekannt geben, am Donnerstag ist die Europäische Zentralbank dran. Am selben Tag ist auch noch die Bank of England dran.