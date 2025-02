Schaller-Nachfolger gewählt: Hippold wird oberster Betriebsrat in der voestalpine

Am Dienstag wurde bei der Delegiertenversammlung der neue Konzernbetriebsratsvorsitzende des Linzer Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine gewählt. Es ist Manfred Hippold, der derzeitige Arbeiterbetriebsratschef in der voestalpine Stahl. Er folgt am 1. Mai dem langjährigen obersten Betriebsrat Hans Karl Schaller. Der 60-Jährige aus Hofkirchen im Traunkreis arbeitet seit 1983 in der voestalpine und startete seine Betriebsratskarriere 1992.